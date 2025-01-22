Muharrem İnce'den sert tepki: "Turizm Bakanı kıvırtmadan derhal istifa etmelidir"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce'den sert tepki: "Turizm Bakanı kıvırtmadan derhal istifa etmelidir"

Memleket Partisi Genel Başkanı Bolu'da tüm ülkeyi yasa boğan yangın faciasıyla ilgili Turizm Bakanı'nı istifaya çağırdı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Muharrem İnce Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası ile ilgili olarak Turizm Bakanı'na sert eleştirilerde bulundu.

İnce, paylaşımında "Hayatını kaybedenlerin çoğu Turizm Bakanı’nın şirketi ETS’nin müşterisiymiş, kim kimden hesap soracak? Turizm Bakanı kıvırtmadan derhal istifa etmelidir" dedi.

Öte yandan Memleket Partisi'de resmi hesabında "Belediye suçlu, tatile gidenler suçlu, gerçekleri söyleyenler suçlu ama onlar asla suçlu değiller (!) Turizm Bakanı, kıvırtma istifa et!" diyerek bir paylaşım yaptı.

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 76 kişi feci bir şekilde hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan korkunç yangın sonrası bir günlük milli yas ilan edilmişti.

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Muharrem İnce'den sert tepki: "Turizm Bakanı kıvırtmadan derhal istifa etmelidir"
Muharrem İnce'den sert tepki: "Turizm Bakanı kıvırtmadan derhal istifa etmelidir"