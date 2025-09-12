Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret eden eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile bir araya geldi. Muharrem İnce, Muhittin Böcek’in adil ve tutuksuz yargılanmaktan başka bir isteği olmadığını söyledi.

Eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile görüştü. CHP'li İnce, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret ettiği Muhittin Böcek'in, 'Yargılanmaktan yana bir çekincem yok, sadece adil bir yargılama istiyoruz' dediğini aktardı.

1e1ab663-e72a-45bf-90a0-e01561711d44-w.jpeg

Böcek’in sağlık sorunları olduğunu hatırlatan İnce, “Tutuksuz, hatta ev hapsiyle yargılanmak istiyor. Bu da çok makul bir gerekçe. Yargıdan bir çekincesi yok. Bunun iletilmesini istedi. Bütün Antalyalılara selamı var” dedi.

"KARANLIK ÇÖKMEDEN ŞAFAK SÖKMEYECEK"

Bağımsız ve tarafsız yargıya güvendiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir de, “Karanlık çökmeden şafak sökmeyecek. Tabi ki seçilmişler de yargılanabilir ama bu peşinen bir cezaya dönüşmesin. Biz görevimizin başındayız. Başkanımızın yokluğunda bu şehirde hiçbir hizmet bir gün bile aksamadan devam ediyor. Tabi ki O’nu çok özledik ama hem emanetine sahip çıkıyor hem de bu şehri geleceğe taşımak için elimizden gelenin bir kat fazlasını yapıyoruz" diye konuştu.

2bd60e70-8d3b-409a-92fe-167582c40610-w.jpeg

Özdemir, "Bugün de bizi ziyaret ettiniz. Başkanımızı ziyaret ettiniz. Bizlere moral verdiniz" diyerek, İnce’ye ziyareti için teşekkür etti.

