Muharrem İnce'den tarihi çağrı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 4.5 yılın ardından CHP'ye geri döndü.

İnce, CHP'ye katılımına ilişkin yaptığı açıklamada; "Ben bugün bir kibir ve pişmanlıkla, kişisel bir hesapla gelmedim. Ben bugün buraya sayın Özgür Özel'in samimi içten davetiyle geldim" ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce resmen CHP'ye döndü!

CHP lideri Özgür Özel ise Muharrem İnce'nin partiye katılımını; "Burası baba evidir. Bu evin kapıları vatanına, milletine, Gazi Mustafa Kemal'e saygı duyan herkese açıktır. Türkiye'nin bütün demokratlarını baba evine davet ederiz. 31 Mart seçimlerinde kapılarını ardına kadar açtığımız baba evinin çağrımıza kulak verenlerle 47 yıl sonra da Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Bu gurur hepimizin" sözleriyle değerlendirmişti.

Yeniden CHP'ye katılımı sonrası Memleket Partisi lideri eski partililerine seslendi.

Muharrem İnce kararını verdi

Sosyal medya hesabından çağrı da bulunan İnce şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın en samimi, en fedakar insanları olan Memleket Partililere benimle birlikte yürüdükleri için yürekten teşekkür ediyorum. Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez!