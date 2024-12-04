Muharrem İnce'den 'Ümit Özdağ ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna yanıt 'Arkadaşım ama...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur'daki il başkanlığı açılışında yaptığı açıklamada “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden de Zafer Partisi’ne katılımlar görürseniz şaşırmayın. İlk defa açıklıyorum ve bu konuda da görüşmeler devam ediyor" demişti.

Zafer Partisi'ne katılması beklenen milletvekilleri merak konusu olmuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'le aynı ittifakta yer alıp almayacakları sorusu yöneltildi.

"ARKDAŞIM MI ARKADADIŞ AMA"

Muharrem İnce, Ümit Özdağ sorusuna "Arkadaşım mı arkadaşım, yanlış bir şey söylemeyeyim ama onunla siyaset yapamam" sözleri ile yanıt verdi.

'ÖZDAĞ'LA SİYASET YAPAMAM'

Bir öğrencinin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile aynı ittifakta yer alıp almama yönündeki düşüncelerini sorması üzerine İnce, "Ümit Özdağ ile ben siyaset yapamam. Türkiye'nin mülteci problemi var ama Türkiye'nin gıda, su, enerji problemi var. Pasaportunun saygınlığı problemi var. Çok problemi var. Arkadaşım mı arkadaşım, yanlış bir şey söylemeyeyim ama ben onunla siyaset yapamam" diye konuştu.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Hukukçular Genç Mikrofon Programı"nda konuşan İnce, "Bir senedir hiç konuşmuyordum. Ne medyaya, ne televizyonlara, ne salonlara. Bir sene sonra gençlerin karşısına çıktım. Sizden bir isteğim var bugün beni terletin" dedi.

"BAKTIM KAYBEDECEKLER VE SUÇU BENİM ÜZERİME ATACAKLAR, ÇEKİLDİM"

Genel seçim öncesi yaşananlara ilişkin sorulara da yanıt veren Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Kutuplaşmış bir siyaset var. İşte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Millet İttifakı kendi televizyonlarında, gazetelerinde 'Yüzde 60’la kazanıyoruz', 'Muharrem İnce' oyları böldü', propagandayı öyle bir yaptılar ki, ben de dedim ki, 'Ya bu doğru değil. Bu Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun, şunların, bunların yüzde 1 bile oyu yok.' Baktım ki sonunda sahte dekontlar, sahte kasetler. İsrail porno sitesinden almışlar Muharrem İnce’nin pornosu diye gezdiriyorlar. Baktım ki sonunda kaybedecek bunlar ama suçu bana atacaklar. Ben de bu olmasın diye 'Çekiliyorum alın ne halimiz varsa görün' dedim ve kaybettiler. O hayal pompalayanlar bugün yeniden Erdoğan’ın kazanması için elinden geleni yapıyorlar. Aynısını tekrar yapıyorlar. Aynı filmi tekrar seyredenler aptaldır. Aynı numarayı yiyorsa bir insan ona bir şey diyemem. O aptaldır."