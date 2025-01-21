Muharrem İnce,'den Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Muharrem İnce,'den Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan" ifadesini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan" ifadesini kullandı.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun. Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan" tepkisinde bulundu.

Son Haberler
İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde terör operasyonu
Mourinho’nun sürpriz tercihinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Mourinho’nun sürpriz tercihinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı
İtfaiyecilere yol vermedi cezayı yedi!
İtfaiyecilere yol vermedi cezayı yedi!
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu'ndan tepki
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu'ndan tepki