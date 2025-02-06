Muharrem İnce’nin CHP’ye geçeceği konuşuluyordu... Memleket Partisi'nden 'kriz' açıklamaları...

CHP'ye geri döneceği iddiaları siyaset gündeminde büyük yankı uyandıran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Memleket Partisi’nin 30 milyon lira borcunun CHP yönetiminin öğrendikten sonra devrini kabul etmeyeceği iddia edilmişti. Konuya ilişkin Memleket Partisi’nden açıklama geldi. Partinin CHP'ye olası katılımının partinin 30 milyon liralık borcu yüzünden krize döndüğü iddiaları yalanlandı.

MEMLEKET PARTİSİ’NDE 30 MİLYONLU BORÇ İDDİASI

Bir süredir CHP’ye geri döneceği konuşulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Memleket Partisi yöneticilerinin Parti Meclisi'nde oy birliği ile aldıkları karar gereği parti yöneticilerinin CHP'ye katılması ve partinin feshedilerek borç ve alacaklarıyla CHP'ye devri için Genel Başkan Muharrem İnce'ye tam yetki verdikleri öne sürüldü. Partililer, fesih kararından sonra borç ve alacaklarının da CHP'ye devredilmesi kararından bahsettiği ve iddialara göre yapılan görüşmeler sırasında Memleket Partisi'nin çeşitli kalemlerde 30 milyon lira borcu olduğu belirlendi.

"CHP YÖNETİMİ İSTEMİYOR"

CHP yönetimi, 30 milyon liralık borç bilgisini öğrendikten sonra Genel Başkan Muharrem İnce ve parti yönetiminin CHP'ye katılabileceğini ancak borç ve alacakların devrini kabul etmeyeceklerini belirttiği öne sürüldü.

MEMLEKET PARTİSİ İDDİALARI YALANLADI

Memleket Partisi ise gündeme oturan iddialara ilişkin, açıklama gerçekleştirildi. Parti tarafından yapılan açıklamada, CHP'ye olası katılımının partinin 30 milyon liralık borcu yüzünden krize döndüğü iddiaları yalanlanarak, "Memleket Partisi'nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır" denildi.

Memleket Partisi, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması, partisinin 30 milyon liralık borcu yüzünden krize dönüştü" şeklinde yer alan haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Memleket Partisi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, borç iddiaları yalanlanırken, "Memleket Partisi kıt imkanlarla kurulmuş; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin bağışlarıyla ayakta duran, kimsenin finanse etmediği tertemiz bir siyasi partidir. Memleket Partisi'nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır" denildi.

Memleket Partisi kıt imkanlarla kurulmuş; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin bağışlarıyla ayakta duran, kimsenin finanse etmediği tertemiz bir siyasi partidir.



Memleket Partisi’nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır. — Memleket Partisi (@MemleketimParti) February 6, 2025

İNCE’DEN DAHA ÖNCE ŞOK BİR ÇIKIŞ GELMİŞTİ: YETER ARTIK

"Süreç devam ederken Muharrem İnce'den 2 Şubat tarihinde dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. İnce, "Yeter artık! Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ya da bu yolda öleceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.