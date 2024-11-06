Mühendis 4'üncü kattan düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mühendis 4'üncü kattan düştü

Beyoğlu'nda bir mühendis 4 katlı binanın terasından düştü. Ağır yaralanan genç adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken, düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Ö. (34) isimli mühendis, 4 katlı binanın terasından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Onur Ö.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın intihar teşebbüsü olup olmadığının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Genç adamın düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Onur Ö.'nün 4 katlı binadan yere düştüğü anlar görülüyor.

22.jpg

Gelen gürültü üzerine dışarı çıktığını söyleyen Bedircan Sümer, "Biz burada çalışıyoruz. Saat 15.00 gibi, çalıştığım esnada bir ses geldi. Aşağıya indik adam düşmüş zannettik. Meğerse intihar etmiş. 4. veya 5. kattan atlamış. Öncesinde de eşiyle kavga etmiş. Biz buraya geldiğimizde yerdeydi. Hemen nabzına baktık nabzı atıyordu. Sonrasında da sağlık ekipleri adamı ambulansa bindirdi ve götürdü" dedi.

Son Haberler
Çocuklardaki kafa travmalarına nasıl müdahale edilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Çocuklardaki kafa travmalarına nasıl müdahale edilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Ve ilk Dubai çikolatası hırsızlığı! Kaskla gelip benzin istasyonuna girdi ve...
Ve ilk Dubai çikolatası hırsızlığı! Kaskla gelip benzin istasyonuna girdi ve...
Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem
Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem
Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
Ahmet Özer’in tutukluluğuna avuklatları itiraz etti
Ahmet Özer’in tutukluluğuna avuklatları itiraz etti