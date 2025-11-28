CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlarda 'rüşvet' soruşturmasıyla tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şimdiye kadar altı defa hastaneye kaldırıldığını belirtip, “Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum” dedi.

Cezaevinde 145. gününü geride bıraktığını belirten Böcek, "6. defa hastaneye sevk edildim. Cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum, dün itibariyle 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum. Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum" dedi.

'ADALET YERİNİ BULUR'

Adalete olan inancını koruduğunu belirten Böcek, "Bu satırların sadece benim değil; hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum. Adalet bazen gecikir, bazen sınanır ama er ya da geç yerini bulur. Adalete olan inancımdan bir an bile vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.