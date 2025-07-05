Muhittin Böcek de gözaltında! Operasyonlar Antalya’ya da sıçradı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındığı aktarıldı. Böcek’in gözaltına alınmasının nedeninin Yusuf Yadoğlu’nun ifadesi sonucu olduğu belirtildi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin ve beraberindeki 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Hemen ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.
Böcek’in gözaltına alınmasının nedeninin İBB operasyonunda gözaltına alınan Yusuf Yadoğlu’nun ifadesi sonucu olduğu belirtildi.
CHP'li Adana ve Adıyaman belediyelerine şafak baskını! Zeydan Karalar ve Tutdere gözaltına alındı
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