Muhittin Böcek de gözaltında! Operasyonlar Antalya’ya da sıçradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muhittin Böcek de gözaltında! Operasyonlar Antalya’ya da sıçradı

Adana ve Adıyaman belediye başkanlarının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındığı aktarıldı. Böcek’in gözaltına alınmasının nedeninin Yusuf Yadoğlu’nun ifadesi sonucu olduğu belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin ve beraberindeki 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Hemen ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Böcek’in gözaltına alınmasının nedeninin İBB operasyonunda gözaltına alınan Yusuf Yadoğlu’nun ifadesi sonucu olduğu belirtildi.

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