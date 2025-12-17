Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında yarın alınacak ifadesi öncesinde hastaneye kaldırıldı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Muhittin Böcek, bugün saat 15.00 sıralarında cezaevi yetkililerinin aldığı kararla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Günde 22 farklı ilaç kullandığı ifade eden Böcek, cezaevi sürecinde sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye sevk edildi.
Bu son sevkin ise pankreas rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.
Akşam saatlerinde tekrar cezaevine gönderilen Muhittin Böcek, geceyi cezaevi koşullarında geçirdikten sonra, yarın soruşturma kapsamında tekrar ifade verecek.
Muhittin Böcek, 5 Temmuz'dan bu yana Antalya L Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor.