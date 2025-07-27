Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Nefes
Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Almanya'dan dönen gelini Zuhal Böcek, 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmıştı.

Başkan Böcek tutuklanırken, Kerimoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GELİNİ GÖZALTINA ALINDI

Nefes'te yer alan habere göre, Muhittin Böcek'in Almanya'dan dönen gelini Zuhal Böcek, 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla gözaltına alındı.

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Gökhan Böcek ile 2024'te dünya evine giren Zuhal Böcek'in yurt dışı dönüşünde gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca çiftin Muhittin Aslan adında bir yaşında oğulları var.

Öte yandan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ailesi ile yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadı.

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