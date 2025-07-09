Muhittin Böcek'ten mesaj var. 'Zor nefes alsam da...'

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden Antalyalılara mesaj gönderdi. Böcek'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Dört duvar arasında zor nefes alsam da kalbim sizlerle atıyor." dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonda tutuklanıp tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi doğrultusunda açılan soruşturmada, gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj gönderen Böcek, "Sevgili Antalyalılar, Dört duvar arasında zor nefes alsam da kalbim sizlerle atıyor." dedi.

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Antalyalılar, Dört duvar arasında zor nefes alsam da kalbim sizlerle atıyor. Antalya'ma olan sevdam bitmeyecek. Torosların evladı Yörük çocuğu sizleri çok özledi. Hepinizi çok seviyorum. Selam ve sevgilerimle."