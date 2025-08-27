Muhittin Böcek'ten sağlık durumuna dair açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin başlatılan operasyon kapsamında 5 Temmuz tarihinde tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık durumundaki ciddiyete dikkat çektiği bir açıklamada bulundu.

Mektubunda günde 14 ilaç kullandığından değinen Böcek, "Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum." dedi.

"EV HAPSİNİ BİLE ÇOK GÖRÜYORLAR"



Sağlık durumuna rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösteren CHP'li Belediye Başkanı, "Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim. Bu yapılanlar bana değil beni seven, seçen, CHP'ye oy veren Antalya İttifakı'mızadır." ifadelerini kullandığı mektupta şunlara yer verdi:

"Sevgili hemşehrilerim, Sağlığımla ilgili günde 14 ilaç kullanıyorum. Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum. Ben 6 defa belediye başkanı seçilen tek kişiyim. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Antalya'da 1. sırada hayırseveriyim. Antalya'mda yaşayan tüm vatandaşlarımın huzuru, mutluluğu için gece gündüz çalıştım. Ömrümün yarısını Antalya'ma hizmet için adadım. Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim. Bu yapılanlar bana değil beni seven, seçen, CHP'ye oy veren Antalya İttifakı'mızadır. Bana sağlığımla ilgili ev hapsini bile çok görüyorlar. Ama unutulmasın ki adalet er ya da geç tecelli edecektir. Sevgiyle kalın, adaletle kalın, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."