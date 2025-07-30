Muhittin Böcek’ten sahil ihalesi uyarısı!

Kaynak: Haber Merkezi
Muhittin Böcek’ten sahil ihalesi uyarısı!

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya üzerinden hemşehrilerine bir mesaj gönderdi.

Böcek sosyal. Medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili hemşehrilerim, dört duvar arasında olsam da Antalya’mda neler oluyor yakından takip ediyorum. Birkaç basın yayın kuruluşunun ilkesiz, mesnetsiz haberler yaptıklarını görüyorum. Sahil ihalesi süresinin az kalmasından dolayı olduğunu kamuoyu bilmektedir. Sırasıyla kamuoyuna doğru bilgilendirme yapacağım. Sevgiler, selamlar” dedi.

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