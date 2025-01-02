Muhsin Ertuğral’ın yeni takımı belli oldu. Resmen duyurdular

Kaynak: İHA
Muhsin Ertuğral’ın yeni takımı belli oldu. Resmen duyurdular

Tecrübeli teknik adam Muhsin Ertuğral’ın yeni takımı belli oldu. Ertuğral, Güney Afrika ekiplerinden Cape Town City ile sözleşme imzaladı.

Güney Afrika Süper Ligi ekiplerinden Cape Town City, teknik direktörlük koltuğuna Muhsin Ertuğral'ın getirildiğini açıkladı.

Muhsin Ertuğral, Güney Afrika Süper Ligi takımlarından Cape Town City'nin teknik direktörü oldu. Milli takımlarda teknik danışman olarak görev alan tecrübeli teknik adam, daha önce Süper Lig’de de çalışmış ve sonrasında birçok Güney Afrika ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Muhsin Ertuğral'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Cape Town City, Güney Afrika Süper Ligi'nde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Güney Afrika ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhsin Ertuğral’ın takımının başına geçmesinden dolayı büyük memnuniyet duyulduğu dile getirildi.

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