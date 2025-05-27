Muhsin Yaşar, Galatasaray’la anlaştı

Karşıyaka Basketbol’un 29 yaşındaki pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ın, Galatasaray’la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ikinci bölümünde aldığı sonuçlarla düşme tehlikesi yaşayan fakat son haftalardaki galibiyetlerle lige tutunan Karşıyaka Basketbol, maçların tamamlanmasının ardından kadro planlamasını yapmaya başladı.

İzmir ekibinde ilk ayrılık da gerçekleşti. Yeşil-kırmızılıların 29 yaşındaki pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ın, Galatasaray’la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların da Muhsin Yaşar’ı açıklamak için sezonun bitimini bekleyebileceği belirtildi.

KARŞIYAKA’DA BU SEZON 35 MAÇA ÇIKTI

Muhsin Yaşar, Karşıyaka forması ile Basketbol Süper Ligi’nde 27 müsabakada ter döktü. Deneyimli oyuncu, 14.4 sayı, 5.0 ribaund, 1.3 asist, 0.5 top çalma ve 0.7 asist yapma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki basketbolcu, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de 8 mücadelede forma giydi ve 7.1 sayı, 4.5 ribaund, 1.3 asist, 0.9 top çalma ile 0.9 blok ortalamalarıyla oynadı.