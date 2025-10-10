YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı’ndaki tesis eşyalarıyla bağlı kameralara zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yaşam Alanı’ndaki tesislerin camlarını kıran ve çevreye çöp atan kimliği belirsiz kişiler hakkında Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapılarak gerekli tutanaklar tutuldu.

Emniyet Müdürlüğü’ne gerekli kamera kayıtları ve fotoğrafları ileten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli işlemlerin yapılacağı bilgisini verdi.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ‘’Hürriyet Mahallesi’nde yer alan Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam alanı; dinlenme noktaları, spor alanları, yeme ve içme alanlarıyla vatandaşlarımızın uğrak noktaları arasında yer alıyor. Ancak tesis ve çevresinde yer alan masa, sandalye ve çöp kovalarına zarar verildiği, kameraların koparılarak alındığı tespit edildi. Soyunma odalarının camlarını ve kameralarını kırarak kamusal alana zarar verenler sadece bir binayı değil, bu şehrin emeğini, çocukların güvenliğini ve hepimizin ortak alanını hedef aldı. Konu, Zabıta Müdürlüğümüz görevlileri tarafından tutanak altına alınarak, ilgili fotoğraf ve videolar kayıt altına alınmıştır. Söz konusu hasarla ilgili bilgi ve evraklar Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmiş olup, gerekli hukuki süreç başlatılmıştır’’ ifadeleri kullanıldı.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada ayrıca kamu mallarına zarar verilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapılarak, ‘’Şehrimizin birçok noktasında yer alan dinlenme alanları, park ve oyun alanlarındaki şehir mobilyaları, tüm vatandaşlarımıza ait olup korunması vatani bir görevdir. Biz, her seferinde yeniden onarırız. Ancak çocuklarımızın kullandığı bir alanı bu hale getirenleri affedemeyiz! Bu nedenle ilgililer hakkında gerekli yasal işlemleri başlatarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu yönde çevreye zarar verenlerin uyarılarak, gerekli duyarlılığın gösterilmesi de son derece önemlidir. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşıldığında Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ait 153 numaralı telefonları aranabilecektir’’ denildi.