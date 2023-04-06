Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Demokrat Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖRBİR) Genel Başkan Yardımcılığı yapan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hiçbir mahkemesini kaçırmayan, Muhsin Yazıcıoğlu’na yapılan suikastı topladığı 100 bin imza ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a duyurmak üzere teslim eden İrfan Bulut Demokrat Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

KENDİ DEYİMİYLE KÖR İRFAN BULUT KİMDİR?

MHP’de başladığı siyasi hayatına Muhsin Yazıcıoğlu’nun davetiyle BBP’ye geçerek devam etti. Her iki parti de üst düzey görevler ve milletvekilliği adaylıkları olan Kör İrfan Bulut, Yazıcıoğlu suikastı konusunda “Ben bunu bir hocaya sordum bu suikast değil kazadır” diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ters düşünce partiden ihraç edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun davasının peşini bırakmayan Kör İrfan Bulut Türkiye’nin her yerini gezerek suikastın çözümü için topladığı 100 bin imzayı DP vekili Cemal Enginyurt ‘a TBMM’de gündeme getirilmek üzere teslim etti.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun meclisteki sesi olmak için aday olan Kör İrfan Bulut evli ve 3 çocuk babasıdır.