Muhtar ayıyı köpek gibi çağırdı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası Çiçekli Köyü'nde kış uykusundan uyanan yetişkin bozayı ormanlık alana indi. Bu esnada oradan köçen köyün muhtarı Aslan Emin Arıcan cep telefonu ile ayıyı kaydetmeye başladı.

Muhtar kayıt esnasında ayıyı anlatırken "Köyümüzün ayısı, meşenin içerisinde. Gördüğünüz gibidir. Büyük bir ayı. Yanaşıyorum ona yavaş yavaş, kaçabilir. Arabanın içerisindeyim. Bu şekilde görünüyor. Evet şu ayı. Boz bir ayı. Geri geri kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Sonrasında araban indikten sonra da ayıya seslenen Muhtar Arıcan "İndim arabadan. Tam meşenin içerisinde. Gidiyor anam, paşam. Ula gel buraya, gel buraya. Gitme bir yere gel buraya" ifadelerini kullandı.

Muhtarın kendisinin anbean kaydettiği bu görüntüler izleyenlerde tebessüm oluşturdu.