Muhtar ayıyı köpek gibi çağırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Rize'de köylerine dadanan ayıyı video çekerek anlatan muhtarın "Köyümüzün ayısı, meşenin içerisinde" sözleri herkesi tebessüm ettirdi.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası Çiçekli Köyü'nde kış uykusundan uyanan yetişkin bozayı ormanlık alana indi. Bu esnada oradan köçen köyün muhtarı Aslan Emin Arıcan cep telefonu ile ayıyı kaydetmeye başladı.

aw461960-01.jpg

Muhtar kayıt esnasında ayıyı anlatırken "Köyümüzün ayısı, meşenin içerisinde. Gördüğünüz gibidir. Büyük bir ayı. Yanaşıyorum ona yavaş yavaş, kaçabilir. Arabanın içerisindeyim. Bu şekilde görünüyor. Evet şu ayı. Boz bir ayı. Geri geri kaçıyor" ifadelerini kullandı.

aw461960-02.jpg

Sonrasında araban indikten sonra da ayıya seslenen Muhtar Arıcan "İndim arabadan. Tam meşenin içerisinde. Gidiyor anam, paşam. Ula gel buraya, gel buraya. Gitme bir yere gel buraya" ifadelerini kullandı.
Muhtarın kendisinin anbean kaydettiği bu görüntüler izleyenlerde tebessüm oluşturdu.

aw461960-03.jpg

Son Haberler
Ahmet Çakar'dan yıllar sonra şike itirafı!
Ahmet Çakar'dan yıllar sonra şike itirafı!
Can güvenliğim yok demişti! Ünlü şarkıcının bir konseri daha iptal edildi
Can güvenliğim yok demişti! Ünlü şarkıcının bir konseri daha iptal edildi
Kapılar ardında dev adım! Gizemli cihaz, teknoloji dünyasında çığır açacak
Kapılar ardında dev adım! Gizemli cihaz, teknoloji dünyasında çığır açacak
1 buçuk aydır aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı...
1 buçuk aydır aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı...
Hayvansever taksici duygulandırdı
Hayvansever taksici duygulandırdı