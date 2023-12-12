Muhtar ile köylüler ‘sudan’ sebeple kavgaya tutuştu. 2 yaralı

Elazığ’da muhtar ile köylüler arasında tarla suyu bölüşümü meselesinden çıkan kavgada silahlar konuştu. 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Muhtar ile köylüler ‘sudan’ sebeple kavgaya tutuştu. 2 yaralı

Olay, merkeze bağlı Bölüklü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Hasan K. ile köy sakinleri V.A. ve A.A. arasında tarla suyu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 şahıs muhtarı darp ederek olay yerinden ayrıldı.

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Evden av tüfeğini alan muhtar ise oğlu L.K. ile birlikte kendisini darp eden şahısların evine giderek ateş etti. Olayda, V.A. ve A.A. yaralandı. Silah sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhtar ve oğlu ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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