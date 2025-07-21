Muhtar isyan etti: Mahallem Teksas’a döndü

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu’nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde bir barda çıkan tartışma, mekan sahibinin silah kullanmasıyla trajik bir sona ulaştı. 30 yaşındaki Soner Şanlı, tartışma sırasında bar sahibi Olgun A’nın tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından mahalleli büyük bir şok yaşarken, Şarkiye Mahalle Muhtarı Emre Yayla sosyal medya üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“MAHALLEM TEKSAS’A DÖNDÜ”

Muhtar Yayla, yaptığı sert açıklamada mahalledeki güvenlik sorunlarına ve alkollü mekanların kontrolsüz yayılımına dikkat çekti. “7 yıldır mücadele ediyorum ama sahipsiz bırakılıyorum. Mahallem TEKSAS’a döndü. Herkes kör, sağır ama eğlenmeye devam ediyorsunuz” ifadelerini kullanan Yayla, yaşanan olayın yalnızca bir bireysel çatışma değil, sistemsel ihmallerin sonucu olduğunu vurguladı.

“BİR MEZAR, BİR CEZAEVİ… VEBAL KİMİN BOYNUNDA?”

İki genç arasında yaşanan olayın ardından biri mezara, diğeri cezaevine girerken; muhtar kamu yöneticilerine seslendi. “Suç; bu mekanların mahalle aralarına, apartman altlarına açılmasına izin verenlerde! Belediyeler, vekiller, yöneticiler… Görmüyorsanız, bilin ki Allah görüyor!” diyen Yayla, alkollü mekanların yerleşim alanlarından çıkarılması çağrısında bulundu.

"KORKMUYORUM, SUSTURAMAYACAKSINIZ"

Toplumsal duyarsızlığa da sert eleştiriler yönelten Yayla, mahalle sakinlerinin korku nedeniyle ses çıkaramadığını ifade etti. “Ben söyleyeceğimi söylüyorum, korkmuyorum. Nereye kadar bu korku, nereye kadar bu vurdumduymazlık?” diyerek susmayacağını ve halkın sesi olmaya devam edeceğini belirtti.