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Muhtar Muhtarlar Günü'nde kalbine yenildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Muhtarlar Günü kutlamasının ardından evine giden Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yemek yediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:18
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Muhtar Muhtarlar Günü'nde kalbine yenildi

Muhtar Muhtarlar Günü'nde kalbine yenildi
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İHA'nın haberine göre, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamasına katılan Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamanın ardından kaymakamlık ve belediye başkanlığı ziyaretlerine katıldı. 

Törenin ardından iş yerinden gelen araçla önce iş yerine, ardından da evine giden Şükrü Zor, yemek yerken bir anda yere yığılıp kaldı. Evde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Zor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şükrü Zor’un kalp krizi geçirdiği bilgisini alan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz, muhtarlar ve yakınları Devlet Hastanesi'ne akın etti. Şükrü Zor’un ölüm haberi büyük üzüntüye sebep oldu. 70 yaşındaki Şükrü Zor’un herhangi bir sağlık probleminin olmadığı bildirildi.

Şükrü Zor ile birkaç saat önce Muhtarlar Günü etkinliklerinde beraber olduklarını belirten Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz, “Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından önce kaymakamımızı, ardından da belediye başkanımızı makamında ziyaret ettik. Belediye ziyaretinin ardından evine gitti. Kısa süre sonra evinde yemek yediği sırada fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını duyduk. Hemen hastaneye geldik ama vefat ettiğini öğrendik. Üzüntümüz büyük. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

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