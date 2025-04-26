Muhtar yeğeni için torpil istedi! AKP'li vekil hem kabul etti, hem de sosyal medyadan paylaştı

Eski Tarım ve Orman Bakanı AKP Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişçi, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla viral oldu.

Muhtardan gelen istek mesajını yanlışlıkla paylaşan Kirişçi, isteği geri çevirmedi.

MUHTAR YEĞENİ İÇİN TORPİL İSTEDİ

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Hacıbebek mahallesi muhtarı Sinan Kilit, 'yıllardır davamıza hizmet veren mahalleliyiz' diyerek eski Vahit Kirişçi'den ricacı oldu.

Orman Müdürlüğü'nde operatör olmak için mülakata giren yeğeni için torpil isteyen Sinan Killit, "Avni Gök vatandaşımıza yardımcı olursanız muhtarlık ve mahallem adına çok teşekkür ederim" dedi.

AKP'Lİ VEKİL KABUL ETTİ

Vahit Kirişçi'nin yanlışlıkla yaptığı paylaşımı alıntılayarak paylaşan Burak Yıldırım, "AK Parti Milletvekili Vahit Kirişci, kendisine gelen torpil talebini yanlışlıkla durumunda paylaşmış. Ben bu kişinin mülakatı geçip geçmediğini araştırdım. Vekile ismi giden şahıs, mülakatta en yüksek puanı alarak kadroya birinci sıradan yerleşmiş. İşte size Yeni Türkiye." dedi.

Avni Gök'ün mülakatı birincilikle geçtiğini de duyuran Burak Yıldırım, "8 kişi arasından en yüksek mülakat puanını alarak üstün başarı gösteren Avni Gök Bey’e başarılar dilerim. Allah kabul etsin, Allah muvaffak etsin İnşallah…" dedi.