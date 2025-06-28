Muhtara dayak cezaevinde bitti

Dayak olayı, 18 Haziran merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 16 Haziran’da T.H. (36), Haydaroğlu Mahallesi Muhtarı Şahap Canoğulları’nı telefonla arayarak tehdit etti. 18 Haziran günü ise S.S. (23), A.T. (23), ve K.T. (26) isimli 3 kişi muhtarlık binasına gelerek muhtarın yüzüne önce kalemlik fırlattı ardından da darp edip kayıplara karıştı.

Yaralanan muhtar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Canoğulları taburcu edildi. Polis ekiplerine durumu anlatan muhtar, saldırganlardan ve kendisini arayan T. H.’den şikayetçi oldu.

Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden saldırganları belirledi. Saldırganlarla birlikte T.H. yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.H, K.T. ve A.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.