Öğle saatlerinde Emin Civelek Bulvarı'nda bulunan Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarlığı'nda meydana gelen olayda, üzerinde zirai ilaçlama kıyafeti ve maske takılı bir şahıs, içeri girerek makamında oturan Muhtar Metin Dündar’a tabancayla ateş açıp kaçtı.

BACAKLARINDAN YARALANDI

Bacaklarından yaralanan Dündar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı duyan Ceyhan Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ve çok sayıda mahalle muhtarı da hastaneye gelerek, saldırıya uğrayan Muhtar Dündar’a geçmiş olsun temennisinde bulundu.