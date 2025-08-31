Muhtardan çevre temizliği için sütlü, çaylı teşvik

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, çevre bilincini artırmayı amaçlayan anlamlı bir proje hayata geçirildi. "Güzel Türkeli'mizi seviyorum, çöplerimi çöp kutusuna atıyorum" sloganıyla yürütülen bu çevre hareketine, mahalle muhtarı Cihan Yandı öncülük ediyor. Kısa sürede mahalle sakinleri ve çevre gönüllülerinin desteğini alan proje, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Rastgele doğaya bırakılan cam ve plastik atıkların büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çeken Muhtar Yandı, bu girişimle temiz bir çevre bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise çöplerini çöp kutusuna atan çocuklara paket süt, yetişkinlere ise çay ikram ediliyor. Küçük bir mahalleden başlayan bu kıvılcımın, Türkiye genelinde büyük bir çevre hareketine dönüşmesi hedefleniyor.

ÖRNEK PROJE

Türkeli'de başlayan çevre temizlik hareketinin tüm Türkiye'ye yayılmasını istediğini belirten Fatih Mahallesi Muhtarı Cihan Yandı, "Projemiz Türkeli'de başlayıp Türkiye'ye yayılacak bir farkındalık çalışmasıdır. "Güzel Türkeli'mizi seviyorum, çöplerimi çöp kutusuna atıyorum" diyerek doğamıza, dünyamıza ve çevremize daha duyarlı olmayı hedefliyoruz. Amacımız, doğada çöplerimizle yüzleşmemek; tertemiz bir dünya, tertemiz bir gelecek sunmak ve gençlerimize, çocuklarımıza örnek olmaktır. İnşallah hedefimize ulaşırız ve onlara tertemiz bir dünya bırakırız. Biliyorsunuz, sosyal medyada, haberlerde, televizyonlarda sık sık yangın haberleriyle karşılaşıyoruz. Bu yangınlarla büyük bir mücadele veriliyor ve ne yazık ki çoğu insan kaynaklı. Çöpler yüzünden sadece insanlar değil, tüm doğa ve hayvanlar da etkileniyor. Ben de bu konuda bir farkındalık oluşturmak için bu projeye başladım" dedi.

ÇÖPÜNÜ ATAN ÇOCUĞA SÜT, YETİŞKİNE ÇAY

Farkındalık çalışmasının vatandaşlar tarafından benimsendiğini ve desteklendiğini belirten Yandı, "Bu kapsamda çöplerini toplayıp çöp kutusuna atan çocuklardan ve yetişkinlerden video istedim. Video gönderenlere "çaylar muhtardan" diyerek onları muhtarlığa davet ettim. Gelip muhtarlarıyla hoş sohbet edip, bu konuları tartışmalarını ve daha iyi neler yapılabileceğini konuşmalarını istedim. Çocuklarımız da videolarını bana ulaştırdıklarında, onların da projeden fayda sağlaması adına birer paket süt hediye ettim. Çok güzel tepkiler aldık. Türkeli'den, Menemen'den, İzmir'den birçok kişi arayıp teşekkür etti. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Gerçek bir farkındalık oluşturduk ve çok olumlu geri dönüşler aldık. İnşallah daha da iyi olacak" diye ekledi.