Muhtarı vurmak suçundan müebbet isteniyordu cezası belli oldu

V.S'nin Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık V.S'nin müşteki R.G'nin avukatları hazır bulundu. S, mahkemedeki savunmasında, "Ankara'dan Bursa'ya 12 saat içki içe içe geldim. Muhtar hakkımda "Uyuşturucu satıyor, eşini pazarlıyor" diye iftira atmış. Ben deli değilim, şizofreni hastasıyım. İkisinin arasında fark var. Bu kabul edilmek zorunda. Bazı zamanlarda ne yaptığım belli olmuyor. Olay günü kafamda bir ses bana 3 kere, "Onu vur" dedi. Ben de vurdum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"ŞİKAYETCİYİM"

Olaydan yaralı olarak kurtulan muhtar R.G, ise "Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Ölümden döndüm. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme, V.S'ye "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "Silahla tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAY

Olay, 22 Temmuz 2022'de Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Namazgah Parkı içindeki muhtarlık binasına gelen V.S, tarafı oldukları bir dava nedeniyle aralarında husumet bulunan muhtar R.G'ne şikayetini geri çekmesini söyledi. G, bu talebi reddedince S, yanındaki tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. G, bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. R.G, hastanede tedaviye alınırken, polis tarafından yakalanan V.S, ise tutuklandı.

ELİNDE TABANCAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, V.S, olayın ardından kaçtığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. V.S, olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkı'nın arka sokağındaki Hayriye Camii'ne giderek cemaate muhtar R.G'ü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi.