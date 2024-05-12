Muhtarın dikkati sayesinde 29 kaçak yakalandı

Çamdibi Mahallesi Bağlaiçi mevkiinde meydana gelen olayda, sokaktan geçen kalabalığı fark eden mahalle muhtarı Sezer Kılıç, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, , Marmaris Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Datça yolunda seyir halindeki karavanı durdurdu.

Karavanın içinde 29 kaçak göçmen bulunurken, karavanın şoförü ve insan kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı. Yasadışı yollar ile yurtdışına kaçma girişiminde bulunan kaçaklar, il göç idaresine sevk edildi.