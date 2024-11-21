Muhtarın feci ölümü: Tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kaldı

Kaza, dün gece saatlerinde Biga ilçesine bağlı Hacı Hüseyin Yaylası köyünde meydana geldi. Muhtar Zeki Bülbül, traktörünü tamir etmeye başladı. Bu sırada hareket eden traktör, Bülbül'ün üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, Bülbül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bülbül'ün cansız bedeni, morga kaldırıldı. Zeki Bülbül'ün cenazesi bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.