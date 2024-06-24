Muhtarın vurduğu vatandaş hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Muhtarın vurduğu vatandaş hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi Filiz Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe, tartıştığı husumetlisi Özkan Öztürk'ü tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan Muhtar Muhammet Öztepe ve 37 yaşındaki Özkan Öztürk arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhtar Öztepe tabancasını çekerek Özkan Öztürk'e ateş etti ve ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Özkan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Muhtar Muhammet Öztepe polise teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

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