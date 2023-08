Muhtarlar AKP’li belediye başkanını protesto etti

ALİ ÇİFTEL - ŞANLIURFA / YENİÇAĞ

24 Ağustos Perşembe günü saat 12:00'de Siverek Üçgen Park’ta AKP’li Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın başkanlığında ilgili belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile merkez mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yapılmak istedi. Ama merkez mahalle muhtarları toplantıya katılmayarak tepkilerini gösterdiler. Merkez mahalle muhtarları başka bir yerde bir araya gelerek, “Biz seçim yatırımı değiliz seçimden seçime hatırlanmak istenmiyoruz. Kendimizi kullandırtmayız.” dediler.

Siverek Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“4 yıl boyunca muhtarlar olarak muhatap bulamadık ve muhatap alınmadık onun için toplantıya katılmadık.

YOLAR KÖSTEBEK YUVASI

Yollar köstebek yuvasına dönmüş her yer toz duman içindedir. Mahalle sakinleri bu sıcakta pencerelerini açamıyor. Pencerelerini açtıkları zaman da beyaz toz evin her yerine ve ciğerlerine kadar giriyor. Kısaca her gün yavaş yavaş bu toz bizi öldürüyor.

"MUHATAP BULAMIYORUZ"

Bugün merkez mahalle muhtarlarının böyle bir tepki göstermesi zorunlu hale gelmiştir. Artık mahalle sakinlerimizin yüzüne bakamıyoruz. Çünkü sorunları çözecek muhatap olacak kimseyi bulamıyoruz. Bazı müdürler telefonlarımıza bile cevap vermiyor.

"SU PROBLEMİ"

Su sorunumuz hat safhada günlerce evinde suyu akmayan vatandaşlarımız var. Fırat’tan su gelecek denildi yılarca ve yıl 2023 hala su problemi yaşıyoruz.

“SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR”

Sorunların muhatabı olmadığı gibi sorunlar çözüme kavuşmuyor. Bunun nedenide çok başlılık her müdür amir bir yerden destekleniyor korunuyor .

“SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANMAK İSTENMİYORUZ”

Seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz. Biz seçim yatırımı değiliz buna alet olmayız. Kendimizi kullandırtmayız. Seçime kısa bir süre kala bizi hatırlamaları sadece kendi çıkar menfaat ve seçim yatırımları içindir. Biz muhtarız sorumlu olduğumuz mahallemiz seçmenimiz var biz seçim aracı değiliz olmayız.