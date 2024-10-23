Muhtarlar bir araya geldi

Kaynak: İHA
Muhtarlar bir araya geldi

Adana Kozan'da Muhtarlar, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve ilçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ile bir araya geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Muhtarlar, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve ilçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ile bir araya geldi.

Programa, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve muhtarlar katıldı. Muhtarların yerel yönetimdeki önemine değinen Başkan Atlı, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin gözü kulağı, yerel yönetimdeki en önemli iş ortaklarımızdır. Onların taleplerini dinleyerek ilçemiz için en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü muhtarların mahallelerdeki sorunların çözümü için gösterdiği çabaya dikkat çekerek, "Sizler, mahallelerinizde devletimizin temsilcisisiniz ve vatandaşlarımızın en yakın çözüm noktasısınız. Bu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için her birinize teşekkür ederim" dedi.

Son Haberler
Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor! Öcalan çıkışları Meclis'i karıştırdı
Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor! Öcalan çıkışları Meclis'i karıştırdı
Sevilla'da hedef Gray
Sevilla'da hedef Gray
Babası ve ağabeyini öldürüp keyif çayı içti
Babası ve ağabeyini öldürüp keyif çayı içti
Mersin’de ticari araç dereye uçtu
Mersin’de ticari araç dereye uçtu
Kooperatif dolandırıcılığı! 48 kişi gözaltına alındı
Kooperatif dolandırıcılığı! 48 kişi gözaltına alındı