Muhtarlar bir araya geliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında kent genelinde görev yapan muhtarların katılımıyla bir toplantı düzenleyecek. Başkan Çavuşoğlu, toplantıda 616 mahalle muhtarının istek ve önerilerini dinleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında farklı bir programa imza atacak. Denizli merkez ve tüm ilçelerinde görev yapan toplam 616 muhtarın katılımıyla bir toplantı düzenleyecek Denizli Büyükşehir Belediyesi, muhtarların mahalleleri ile ilgili istek ve önerilerini alacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek program 20 Ekim 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başta Denizli'de görev yapan olmak üzere tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin sorunlarının çözümü için hep birlikte çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

"MUTLU BİR DENİZLİ HAYALİMİZİ HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Vatandaşların mahalleleriyle ilgili ilk ulaştıkları kişilerin muhtarlar olduğunu işaret eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Mahallelerinde bizlerin de göz kulağı konumunda olan muhtarlarımız kurumlar arası köprü vazifesi görmektedir. Denizli merkez ve 19 ilçemizde bulunan 616 mahalle muhtarımız ile şehrimizin sorunlarının çözümü ve ihtiyaçların tespiti için bir araya geleceğiz. Şehrimiz için çok verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Mutlu bir Denizli hayalimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.