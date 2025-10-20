YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Ağaçören Kaymakamlığı tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen program, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. “Yerel yönetimin ilk halkası, devletin vatandaşa en yakın eli” olarak tanımlanan muhtarların bu anlamlı günü, ilçede hem törenle hem de samimi bir buluşmayla kutlandı.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmada, muhtarlığın devlet ve millet arasındaki en güçlü köprülerden biri olduğu vurgulandı.

Törenin ardından, Ağaçören Kaymakamı Metin KORKMAZ, Ağaçören Belediye Başkanı Kemal SALMAN, Ağaçören İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa YÜKSEL ve Nevzat AYDIN, Sarıyahşi İl Genel Meclis Üyesi Muhiddin HİLAL ile Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerindeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Kahvaltı programında Kaymakam Korkmaz, muhtarlarla tek tek ilgilenerek onların talep ve önerilerini dinledi. Korkmaz, konuşmasında muhtarların yerel yönetimlerin bel kemiği olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Muhtarlarımız, devletimizin vatandaşa uzanan ilk eli, en yakın temsilcisidir. Onlar, mahalle ve köylerimizin gözü, kulağı, dili konumundadır. Vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki güçlü bağın temel taşı olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum.”

Samimi sohbet ortamında geçen kahvaltı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Program sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ağaçören Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinlik, devletin yerel yönetim anlayışında muhtarların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.