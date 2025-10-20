Aksaray / Metin Kurt

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında AKP Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, İl Genel Meclis Başkanı Latif Ağır ve Merkez İlçe Başkanı Muammer Gür, Aksaray’daki muhtar derneklerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Dağ ve Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Emin Koçak ile bir araya gelerek günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde, muhtarların yerel yönetimlerdeki hayati rollerine vurgu yapıldı. AKP heyeti, muhtarların devlet ile vatandaş arasında kurduğu köprü işlevine dikkat çekerek, bu görevin demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Hamza Aktürk, yaptığı açıklamada muhtarların yerelde vatandaşın sesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Muhtarlarımız, demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını devletimize en doğru şekilde ileten, mahalle ve köylerde hizmetin öncülüğünü yapan temsilcilerdir. Bizler AKP teşkilatı olarak, her zaman muhtarlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”

İl Genel Meclis Başkanı Latif Ağır ise muhtarların devletin en uç noktadaki eli, gözü ve sesi olduğuna dikkat çekerek, “Muhtarlarımız, vatandaşla birebir temas kurarak yerel sorunları doğrudan tespit eden, çözüm için ilgili kurumlara aktaran en önemli temsilcilerimizdir. İl Genel Meclisi olarak köylerimizin altyapıdan ulaşıma kadar birçok ihtiyacında muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onların gayreti, hizmetin en ücra köşelere kadar ulaşmasını sağlamaktadır. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, hizmet yolculuklarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Muammer Gür de muhtarların yereldeki dayanışmanın ve katılımcı yönetim anlayışının en güzel örneğini sergilediğini belirterek, “Muhtarlarımızın gayretleriyle mahallelerimizdeki hizmet kalitesi artıyor. Onlarla birlikte hareket etmek, yerelde güçlü bir yönetim kültürünü oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde karşılıklı istişarelerde bulunulurken, muhtarlar da kendilerini unutmayan AKP heyetine teşekkür etti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.