Muhtarlara "üç boyutlu" eğitim programı düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarların mahallelerindeki etkinliğini artırmak amacıyla güvenlik, yangın müdahalesi ve iletişim konularını kapsayan bir eğitim programı düzenledi.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, İzmit, Kartepe, Derince, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde görev yapan muhtarlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, mahallelerin huzur ve güvenliğine büyük önem verdiklerini ifade etti. Şahin, "Sizlerin de katkılarıyla mahallelerimiz daha huzurlu ve mutlu olacak" dedi.

Eğitimin ilk bölümünde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik konularında sunum yapıldı. Sunumda, özellikle hırsızlık olaylarının yaşanma saatleri, terörle mücadele ve narkotik suçlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Programın devamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, muhtemel yangınlara müdahale yöntemleri ve acil durumlarda muhtarların üstleneceği koordinasyon rolü hakkında eğitim verdi. Son bölümde ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı uzmanları, muhtarların vatandaşlar ve kamu kurumlarıyla daha etkili bir diyalog kurabilmeleri için iletişim becerileri üzerine bir sunum gerçekleştirdi.