YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız

Ordu' nun Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Muhtarlar Günü’nde vefat eden mahalle muhtarlarını unutmadı.

Başkan Yalçuva, Divanitürk Mahallesi’nin merhum muhtarı Kemal Köz ve Erikçeli Mahallesi’nin merhum muhtarı Yücel Bıçakçı’nın kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Aynı dönemde birlikte görev yaptığı, hizmetleriyle Kumru’ya değer katan kıymetli muhtarları rahmet ve minnetle anan Başkan Yalçuva, “Bu topraklar, kendisine hizmet eden güzel insanları hiçbir zaman unutmaz” sözleriyle vefa duygusunu dile getirdi.

Ziyaret sırasında muhtarların aileleriyle de bir araya gelen Yalçuva, yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarların toplumla kurduğu güçlü bağa dikkat çekerek, “Muhtarlarımızın emeği, halkla kurduğumuz güvenin temelidir. Onları anmak, sadece bir görev değil, bir gönül borcudur” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçuva’nın bu anlamlı ziyareti, ilçe halkı ve muhtar camiası tarafından takdirle karşılandı.