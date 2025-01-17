Muhtarların talep ve istekleri dinlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muhtarların talep ve istekleri dinlendi

Çilimli Kaymakamı ve Belediye Başkanı, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ile birlikte Çilimli Millet Bahçesi'nde, İl Genel Meclis Üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi.

Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "Birlik ve beraberlik düsturuyla bir araya gelerek istişare toplantısını gerçekleştirdik. Demokrasimizin ve yerel yönetimlerin ayrılmaz unsurları olan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, muhtarlar çeşitli konularda görüş ve önerilerini paylaşarak, Çilimli'nin daha iyi olması için gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Muhtarların talep ve istekleri dinlendi

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