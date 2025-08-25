Muhtarlarla el ele: Perşembe’de hizmet için ortak akıl buluşması

Haber Hakan Yıldız Ordu

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Perşembe Bölge Şefi, OSKİ Perşembe Şefi ve YEDAŞ Perşembe Şefi’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ilçenin muhtarlarıyla bir araya gelinerek mahallelerin öncelikleri ve vatandaşlardan gelen talepler masaya yatırıldı.

Toplantıda altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, sosyal ve kültürel projeler gibi birçok başlıkta değerlendirmeler yapıldı. Muhtarların sahadan aktardığı görüşler, belediye hizmetlerinin daha verimli ve yerinde yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yetkililer, her mahalleye eşit hizmet götürme hedefi doğrultusunda ortak akıl ve iş birliğiyle hareket ettiklerini vurgularken, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıya katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür eden yetkililer, “Dayanışma ve iş birliği içerisinde hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz” mesajını verdi.