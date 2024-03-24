MUHTELİF ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI İŞİ

Yayın Tarihi: 24 Mart 2024 / 00:01

SARIYER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/403121

1-İdarenin a) Adı : SARIYER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Pınar mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 SARIYER/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124441722 - 2123384015 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MUHTELİF ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. 770 Litre Metal Sıcak Daldırma Galvanizli Evsel (Çöp) Atık Konteyneri 350 Adet, 2. 770 Litre Plastik Evsel (Çöp) Atık Konteyneri 70 Adet, 3. Frenli Evsel (Çöp) Atık Konteyner Tekerleği 100 Adet, 4. Frensiz Evsel (Çöp) Atık Konteyner Tekerleği 100 Adet, 5. Düz Yedek Evsel (Çöp) Atık Konteyner Tekerleği 100 Adet.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 Sarıyer / İSTANBUL Sarıyer Belediyesi 4. Kat Toplantı Salonu ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak Ferahevler Mahallesi Çelik Çıkmazı Sokak Sarıyer/İstanbul (Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez Şantiye) adresine şartnamelere uygun olarak çalışır/kullanıma hazır vaziyette taşınır geçici alındı belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden gün işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 Sarıyer / İSTANBUL Sarıyer Belediyesi 4. Kat Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: İstekliler alımı yapılacak konteynerler için TS EN 840-3 uygunluk belgesi, Galvaniz için TS EN ISO 1461 uygunluk belgesi, Tekerler İçin TS EN 12532 Uygunluk belgesi teklifleri kapsamında ibraz edeceklerdir 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi olması öngörülen firmalardan beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeler Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 Sarıyer / İSTANBUL Sarıyer Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde gerçekleştirilmiş çöp konteyneri mal alım işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

