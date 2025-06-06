Muhteşem 3'lüye zam geliyor. İyi bayramlar Türkiye

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muhteşem 3'lüye zam geliyor. İyi bayramlar Türkiye

Temmuz 2025’te akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine otomatik ÖTV zammı geliyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Yİ-ÜFE’ye bağlı artışların pompa fiyatlarını ve içki fiyatlarını nasıl etkileyeceğini hesapladı.

Türkiye’de Temmuz 2025’te akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yapılacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, enflasyon oranlarına bağlı otomatik zamların detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı kararıyla aksi belirtilmedikçe, 3 Temmuz 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarına göre zamlar devreye girecek. Bu artış, 2023’te alınan kararla akaryakıtın da alkol ve tütün gibi altı aylık otomatik ÖTV zammına tabi olmasından kaynaklanıyor.

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Bingöl’ün hesaplamalarına göre, Haziran 2025’te Yİ-ÜFE’nin yüzde 1 artması durumunda, akaryakıtta maktu ÖTV yüzde 14,05 yükselecek. Bu, benzinde litre başına 2,2 TL, motorinde 1,89 TL ve LPG’de 1,55 TL zam anlamına geliyor. Yİ-ÜFE’nin yüzde 2 olması halinde ise benzin 2,38 TL, motorin 2,05 TL ve LPG 1,68 TL artacak. ÖTV’ye ek olarak yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) de zamları artıracak.

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde de benzer bir tablo söz konusu. Haziran’da Yİ-ÜFE yüzde 1 artarsa, bu ürünlerdeki maktu ÖTV yüzde 14,05 yükselecek. Örneğin, bir litre rakıdaki ÖTV 1.365,72 TL’den 1.557,60 TL’ye çıkarak 191,88 TL zamlanacak. Tütün ürünlerinde de sigara başına yaklaşık 2-3 TL artış bekleniyor. Bu zamlar, vatandaşın bütçesini daha da zorlayacak.

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Ekonomistler, bu artışların enflasyonu körükleyebileceği uyarısında bulunuyor. Akaryakıt zamları, taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırarak genel fiyat düzeyini yükseltebilir. Alkol ve tütün zamları ise sosyal yaşam giderlerini etkileyecek. Hükümetin, otomatik zamları durdurmak için karar alabileceği belirtilse de henüz böyle bir adım atılmadı. Vatandaşlar, bayram öncesi bu zam haberleriyle karşı karşıya kalırken, ekonomik belirsizlikler endişeleri artırıyor.

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