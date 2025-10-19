Liga ACB (İspanya birinci basketbol ligi) sahalarda ender görülen bir maç sonuna sahne oldu.
Dün akşam oynanan mücadelede MoraBanc Andorra, Basquet Girona'yı konuk etti.
Basquet Girona, bitime 1.3 saniye kala serbest atışlardan bulduğu sayılarla 92-89 öne geçti.
Andorra'da pota altından oyunu başlatan Okoye, pasını Rafa Luz'a verdi. Brezilyalı oyuncu, yaklaşık 25 metreden yaptığı atışta isabeti buldu ve skor 92-92'ye getirdi.
Dördüncü periyot eşitlikle sona erince maç uzatmaya gitti. Uzatmada periyodunda 115-113 üstünlük sağlayan MoraBanc Andorra parkeden galip ayrıldı.