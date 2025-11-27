Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Olympiakos deplasmanındaydı. Karşılaşmanın başında ev sahibi, Süper Lig'de tanıdık isimlerin geliştirdiği atakta golü buldu. 8'de eski Hataysporlu Ayoub El Kaabi'nin pasında bir dönem Giresunspor takımında oynayan Chiquinho harika bur vuruş çıkardı. Köşeye giden top Olympiakos'u 1-0 öne geçirdi.

ARDA GÜLER SAHNEYE ÇIKTI, 8. KEZ MBAPPE'YE ASİST

Real Madrid golün şokunu çabuk atlattı. Birbiri ardında ataklar geliştiren İspahyol takımı 22'de Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile skoru eşitledi.

⚽ Arda Güler, Mbappe'ye servis yapmaya devam ediyor! Madrid ilk yarıda geri döndü! pic.twitter.com/PeO5iLWLey — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2025

24'te sahneye Arda Güler çıktı. Milli futbolcu sağdan gelişen atakta güzel bir orta yaptı. İyi yükselen Mbappe kendisinin ve takımının ikinci golünü filelere gönderdi. Arda Güler, bu sezon Fransız oyuncuya 8. asistini yaptı. Baskısını sürdüren İspanyol devi, 29. dakikada hat-trick yapan Mbappe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Olympiakos maçının ilk 29 dakikasında üç gol atan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde Robert Lewandowski (Salzburg -23 dakika) ve Marco Simone’nin (Rosenborg- 24 dakika) ardından en erken üçüncü hat-trick’i yapan oyuncu oldu. İlk yarı 3-1 sona erdi.