Muhteşem üçlü

Patates, yumurta ve balı karıştırınca bakın neye iyi geliyor?

Saçların hızlı uzaması için güzellik merkezlerini tercih etmeyenler doğal gıdalara yöneliyor. İşte saçları uzatan doğal besinler…

Saçların hızlı uzaması ve saç bakım maskeleri merak ediliyor. İşte saçı uzatan doğal besinlerle özel tarifler…



ASPİRİN

Suyun içine asprin attıktan sonra durulama esnasında aynı suyu kullanırsanız saçlarınız hızla uzamasına katkı sağlayacaktır.

ELMA SİRKESİ

Duştan çıkmaya yakın suyun içine biraz elma sirkesi koyarak saçınızın hem parlak olmasını hem de hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz.

MENEKŞE YAĞI

Başa menekşe yağı ile masaj yapılır. Bir süre yapılmaya devam edilir.

KEKİK

1 avuç kekik 1 kg suya konulur ve hafif ateşte 5 dakika kaynatılır. Saçsız cilde, süzüldükten sonra suyu ile masaj yapılır. (Saçta bulunan fazla yağı gideriyor, saç diplerinde bulunan mikropları öldürüyor.)

SOĞAN, TARÇIN VE SARIMSAK

Bu üçlünün saça faydası inanılmaz. Üçünü de kaynattıktan sonra saçınıza uygularsanız saçlarınız uzamaya başlayacaktır. Soğan ve sarımsak kürü ile saçlarınıza bakım yapabilirsiniz.

YUMURTA VE ZEYTİNYAĞI

Bir tane yumurtayı mikserle çırpın. İçerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Saçlarınız yağlıyken bu karışımı saçlarınıza uygulayın. Bu karışımı saç köklerinden başlayıp, saç gövdesine ve saç uçlarına kadar uygulayın. Karışımı saçlarınıza iyice yedirdikten sonra saçlarınızı streç film ile sarın. Bu şekilde 3-4 saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.

Birçok insan saç taramanın saçları sık döktüğünü söyler. Oysa saçları gün içinde taramak saç diplerinde kan dolaşımı hızlandırdığı için saçlar uzamaya başlıyor.

PATATES, YUMURTA VE BAL

Haşlanmış patatesin suyunu yumurtanın sarısını ve balı karıştırarak saçınıza uygulayın. Daha sonra saçlarınızı yıkayın. Haftada bir kere bu maskeyi yaptığınızda saçınızın yumuşadığını ve uzadığını göreceksiniz.