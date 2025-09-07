Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar ‘Kas’larıyla herkesi şaşırttı: 50’de gençlere meydan okuyor!

Muhteşem Yüzyıl’ın Sümbül Ağa’sı Selim Bayraktar, sosyal medyada yine çok konuşuluyor.

Bayraktar, ‘Ufak Tefek Cinayetler’, ‘Zümrüdüanka’, ‘Veda Mektubu’ gibi yapımlarda rol aldıktan sonra, son olarak ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde Çandarlı Halil Paşa’yı canlandırdı.

Ünlü oyuncunun gündem olmasının sebebi bu kez çok farklı.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI!

Instagram’da 544 bin takipçisi bulunan Selim Bayraktar, paylaştığı fotoğraflarla gençlere meydan okudu.

SELİM BAYRAKTAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Spor rutinini düzenli sürdüren ünlü oyuncunun kaslı fiziği dikkat çekti.

Monaco Chain by Sözer’in altın zincir serisinin kampanya yüzü Selim Bayraktar oldu

“MAŞALLAH, NAZAR DEĞMESİN”

Sosyal medya kullanıcıları, Selim Bayraktar’ın gündem olan pozları için “Kim der ki 50 yaşında!”, “Maşallah, nazar değmesin”, “Harika bir oyuncu” şeklinde yorumlar yaptı.

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975’te Irak’ın Kerkük şehrinde doğan Iraklı-Türk oyuncudur.

Türk baba ve Kerküklü Türkmen annenin çocuğu olan Bayraktar, ilkokulu Kerkük’te bitirdi. 1987’de, 12 yaşındayken ailesiyle Türkiye’ye göç etti.

Önce Eskişehir’de, sonra Antalya’da yaşadı ve liseyi burada tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 2000’de mezun oldu.

Mezuniyetin ardından Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptı, 2007’de Antalya Devlet Tiyatrosu’na geçti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi eserlerde oynadı.

Televizyon kariyerine 2006’da Köprü dizisinde Erdal rolüyle başladı.

2009’da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa’yı canlandırdı.2011-2014 yıllarında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sümbül Ağa rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Netflix’in Rise of Empires: Ottoman dizisindeki Çandarlı Halil Paşa rolüyle uluslararası ün kazandı.

Sinemada Romantik Komedi 2, Kırmızı, Aşk Sana Benzer gibi filmlerde rol aldı.Ayrıca Veda Mektubu (Ziya) ve Destan (Alpagu Han) dizilerinde yer aldı. 2023’te oyuncu Emel Karaköse ile evlendi.

Bayraktar, Türkçe, Osmanlı Türkçesi, Arapça, Kürtçe ve İngilizce biliyor.