Müjde Ar küplere bindi! "Neden çekiyorsun?"

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Müjde Ar küplere bindi! "Neden çekiyorsun?"

Usta oyuncu Müjde Ar, kendisini alışveriş merkezinde görüntüleyen muhabirlere tepki gösterdi. Ar, "Neden çekiyorsun? üstüme çullanınca acayip sinirleniyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Müjde Ar, bir AVM’de kendisini görüntüleyen muhabirlere sert çıktı.

Aniden karşısına çıkan muhabirlerden korkan Ar "Niye çekiyorsun başkasıyla konuşurken? O benim özel hayatım ve mahremiyetim" diyerek tepki gösterdi.

Kameraları görmediğini ve korktuğunu belirten Müjde Ar, muhabirleri üstüne çullanmakla suçladı, "Terbiyesizlik" diyerek kızdı.

Muhabirlerle tartışan usta oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve "Niye çekiyorsun, üstüme niye çullanıyorsun? Terbiyesizlik. Ben görmedim mikrofonu, korktum ya… Sen niye çekiyorsun? Cevap ver! Başkasıyla konuşurken o benim özel hayatım ve mahremiyetim, senin öyle bir işin yok" dedi.

"BEYAZ TV Mİ? BELLİ ZATEN"

Gergin anların kameralara yansıması ile görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada dikkat çeken diyalog ise şöyle:

Müjde Ar: Özel hayatımı ve mahremiyetimi niye çekiyorsun?

Muhabir: Beyaz TV'de çalışıyorum.

Müjde Ar: Beyaz TV mi? Belli zaten.

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