Müjde Ar ve eski bakan eşi Ercan Karakaş kaza geçirdi! Ölümden döndüler

İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir özel halk otobüsü, içerisinde Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ı taşıyan lüks otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazada, lüks araçta bulunan Müjde Ar ve Mehmet Ercan Karakaş hafif yaralandı. İki yaralı da apar topar hastaneye kaldırıldı.

ÖDEM VE ŞİŞLİK TESPİT EDİLDİ

Karakaş kazadan yara almadan kurtulurken, Müjde Ar'ın sağ dizinde darbeye bağlı ödem ve şişlik tespit edildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

“Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.”

KAMERALAR İNCELENECEK

Trafik ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme başlatıldı. Kaza yerindeki kamera görüntüleri ile tanık ifadelerine başvuruldu. Ekipler kaza sebebinin ayrıntılı olarak tespit edilmesi için soruşturmasını sürdürüyor.