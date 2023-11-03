Müjde doğal gaz faturanız düşecek. Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların 3 ay daha mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Müjde doğal gaz faturanız düşecek. Meteoroloji açıkladı

Yurt genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yaz boyunca yurdu etkisi altına alan “Eyyam-ı bahur” ve “Afrika” sıcaklarının ülkemizi terk etmesiyle hava sıcakları 15 derece kadar düştü. Yağışlı havaların beklendiği bu günlerde, uzmanlardan kötü haber geldi.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, 3 aylık süreçte sıcakların yaklaşık bir derece mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini ifade etti.

aw068176-01.jpg

"3 AY DAHA MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE"

Akgül, “Kasım, aralık, ocak aylarında hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Yağışların ise kasım ayında bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde olması yine beklentilerimiz arasında. Bugün havanın çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz” dedi.

aw068176-03.jpg

"TOZ TAŞINIMI HADİSESİ BEKLENİYOR"

Diyarbakır ve çevre illerde gün içerisinde toz taşınışının olabileceğine dikkat çeken Akgül, “Ayrıca bölgemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışın daha şiddetli olmasını beklemekteyiz. Bugün sınır ilçelerimizde toz taşınımı hadisesi beklenmekte. Gün içerisinde gerçekleşecek minimum ve maksimum sıcaklık değerlere bakacak olursak, Diyarbakır 12-19, Batman 12-19, Siirt 15-17, Şırnak 16-18, Şanlıurfa 16-25 ve Mardin 16- 17 derece” ifadelerini kullandı.

aw068176-06.jpgaw068176-09.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev azam geliyor Gündem
Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev azam geliyor
Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir?
Bursa’da ‘yan bakma’ kavgası, caddeyi ringe çevirdiler Gündem
Bursa’da ‘yan bakma’ kavgası, caddeyi ringe çevirdiler
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
Özge Ulusoy uzun saça veda etti. Yeni yaşa yeni imaj Magazin
Özge Ulusoy uzun saça veda etti. Yeni yaşa yeni imaj
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı Spor
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı