Müjde doğal gaz faturanız düşecek. Meteoroloji açıkladı

Yurt genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yaz boyunca yurdu etkisi altına alan “Eyyam-ı bahur” ve “Afrika” sıcaklarının ülkemizi terk etmesiyle hava sıcakları 15 derece kadar düştü. Yağışlı havaların beklendiği bu günlerde, uzmanlardan kötü haber geldi.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, 3 aylık süreçte sıcakların yaklaşık bir derece mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini ifade etti.

"3 AY DAHA MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE"

Akgül, “Kasım, aralık, ocak aylarında hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Yağışların ise kasım ayında bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde olması yine beklentilerimiz arasında. Bugün havanın çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz” dedi.

"TOZ TAŞINIMI HADİSESİ BEKLENİYOR"

Diyarbakır ve çevre illerde gün içerisinde toz taşınışının olabileceğine dikkat çeken Akgül, “Ayrıca bölgemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışın daha şiddetli olmasını beklemekteyiz. Bugün sınır ilçelerimizde toz taşınımı hadisesi beklenmekte. Gün içerisinde gerçekleşecek minimum ve maksimum sıcaklık değerlere bakacak olursak, Diyarbakır 12-19, Batman 12-19, Siirt 15-17, Şırnak 16-18, Şanlıurfa 16-25 ve Mardin 16- 17 derece” ifadelerini kullandı.