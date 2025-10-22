Tofaş Türkiye’den KAP’a yapılan açıklamada Fiat Egea Sedanın üretiminin 6 ay daha uzatılması konusunda Stellantis’le anlaşıldığı ve aracın ülkemizde üretilmeye devam edeceği bildirildi.

Bir otomobilin üretimden ve satıştan kaldırılması ilk kez yaşanmayacak elbette ancak burada durum bizim için çok önemli. Bugün 1 milyon liranın altında satın alınabilen tek sıfır otomobil Fiat Egea Sedan 1.4 Easy paket.

Egea ile fiyat anlamında yarışabilen otomobillerden Renault Clio’nun başlangıç fiyatı şuan 1.5 milyonu aşmış durumda. Yine başlangıç fiyatıyla Egea Sedan’a yakın olan araçlardan Hyundai i20 başlangıç versiyon manuel şanzımanla 1.25 milyonun üzerinde. A segmentinde yer alarak Türkiyenin en küçük otomobillerinden olan Hyundai İ10 1.15 Milyon’dan Kia Picanto ise 1.25 Milyon liradan başlıyor satışa.

Bu modellerin fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda Fiat Egea Sedan modelinin uygun fiyatıyla ülkemiz otomobil piyasası adına ne kadar önemli bir model olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Bundan tam 10 yıl önce, 2015 yılı Ekim ayında Türkiye’de üretilmeye başlayan araç her dönem en ucuz araç ünvanını elinde bulundurmanın etkisiyle günümüze kadar 1.3 milyon adetten daha fazla üretilmeyi başardı.

Ülkemizde trafikte olan Egea Sedan sayısı ise 700.000’i geçti. Böylesine talep gören bir otomobilin 6 ay daha üretilecek ve satılacak olması güzel bir haber.

2026 Yılı Haziran ayında üretimden ve satıştan kaldırılacak Fiat Egea Sedan. Egea Cross ise yaşamına devam edecek.