Mükellefler uzlaşma sayesinde 546 milyon lira cezadan kurtuldu

Uzlaşma sayesinde mükelleflerin kurtulduğu ceza miktarı açıklandı. Kamu alacaklarının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma sayesinde mükellefler hem yargı sürecinden hem de bürokratik işlemlerden kurtuluyor.

Vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşma için 43 bin 708 dosya başvurusu yapıldı. Bu dosyalardan 38 bin 895 uzlaşmaya varıldı

Yapılan başvurular kapsamında 252 milyon liralık vergi uzlaşması gerçekleştirildi. Uzlaşmanın ardından vergi tutarı 242 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi ödemelerinin gerçekleşmemesi sonucu 659 milyon liralık ceza uzlaşmada değerlendirildi. Toplam ceza 113 milyon liraya indirildi. Böylece mükelleflerin kurtulduğu ceza miktarı 546 milyon lira oldu.

Aynı vergi döneminde kesilen özel usulsüzlük cezası uzlaşma sonucu 337 milyon 578 bin liradan 63 milyon 285 bin liraya indirildi.

VERGİ KAÇIRANLAR DENETİMDEN

Vergi uzmanlarında yapılan denetimlerinde mükellefler ekiplerin radarına takıldı. Yıl içinde yapılan denetimlerde 726 milyon 734 bin matrah farkı olduğu tespit edildi. Tespitlerle birlikte 127 milyon 88 bin lira vergi farkı bulundu. Bulunan matrah farkı üzerinden 119 milyon 364 bin 543 lira vergi tarhı gerçekleştirildi.

Vergi ziyaı cezalarında 127,7 milyon lirayla katma değer vergisi, 23,5 milyon lirayla geçici vergi, 19,8 milyon lirayla kurumlar vergisi ve 21,4 milyon lirayla gelir vergisi öne çıktı.